На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

105-летний пенсионер раскрыл секрет долголетия

105-летний житель Великобритании назвал секретом долголетия дыхание
true
true
true
close
pexels.com

Долгожитель из Великобритании Рон Кэллоу отпраздновал 105-й день рождения и раскрыл секрет бодрой старости. Об этом сообщает издание The Bolton News.

На вопрос журналистов о том, как ему удалось дожить до столь почтенного возраста, мужчина отшутился.

«Просто продолжайте дышать», — посоветовал он всем, кто хочет жить долго.

По словам внучки Кэллоу, ее дедушка учил ее никогда не держать на людей зло и сам всегда следовал этому правилу. Женщина уверена, что именно это убеждение помогло ему прожить столько лет.

Мужчина родился в 1920 году, работал в прядильной компании, затем — инженером. Большую часть жизни Кэллоу увлекался резьбой по дереву, и смастерил десятки декоративных элементов для дома, кукольные домики и множество другого. До 2024 года пенсионер жил один в своем доме и обслуживал себя самостоятельно. После 104-х лет мужчина попросил родственников отвезти его в пансионат для пожилых.

Ранее ученый развеял один из главных мифов о долгожителях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами