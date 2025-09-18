105-летний пенсионер раскрыл секрет долголетия

Долгожитель из Великобритании Рон Кэллоу отпраздновал 105-й день рождения и раскрыл секрет бодрой старости. Об этом сообщает издание The Bolton News.

На вопрос журналистов о том, как ему удалось дожить до столь почтенного возраста, мужчина отшутился.

«Просто продолжайте дышать», — посоветовал он всем, кто хочет жить долго.

По словам внучки Кэллоу, ее дедушка учил ее никогда не держать на людей зло и сам всегда следовал этому правилу. Женщина уверена, что именно это убеждение помогло ему прожить столько лет.

Мужчина родился в 1920 году, работал в прядильной компании, затем — инженером. Большую часть жизни Кэллоу увлекался резьбой по дереву, и смастерил десятки декоративных элементов для дома, кукольные домики и множество другого. До 2024 года пенсионер жил один в своем доме и обслуживал себя самостоятельно. После 104-х лет мужчина попросил родственников отвезти его в пансионат для пожилых.

