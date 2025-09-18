На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В полиции назвали причину, по которой россиянину могут отказать в выдаче паспорта

МВД: созданная ИИ фотография может стать причиной отказа в выдаче паспорта
true
true
true
close
МВД России/14.мвд.рф

Фотография для внутрироссийских и заграничных паспортов гражданина РФ, созданная с помощью нейросетей, может стать причиной отказа в выдаче документа. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД по вопросам миграции.

В ведомстве отметили, что любая попытка «подогнать» любое фото человека под формат фотографии на паспорт при помощи ИИ будет безуспешной.

«Предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида, не допускается», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что неправильно сделанная фотография может стать одной из причин отказа в выдаче паспорта.

В августе необычный случай с использованием ИИ произошел в США. Женщина арендовала однокомнатную квартиру в Нью-Йорке на два с половиной месяца для проживания во время учебы, однако она съехала раньше срока из-за ощущения небезопасности. Позже владелец квартиры заявил о множественных повреждениях имущества, включая разбитый стеклянный стол, испорченный матрас, сломанные бытовые приборы и мебель. В качестве доказательства он представил фото, сгенерированные нейросетью. Он потребовал от арендатора £12 тыс. (более 1 млн рублей). После долгих разбирательств схему обмана удалось раскрыть.

Ранее аферисты подделали сайт МВД РФ для кражи данных россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами