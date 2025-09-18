В полиции назвали причину, по которой россиянину могут отказать в выдаче паспорта

Фотография для внутрироссийских и заграничных паспортов гражданина РФ, созданная с помощью нейросетей, может стать причиной отказа в выдаче документа. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД по вопросам миграции.

В ведомстве отметили, что любая попытка «подогнать» любое фото человека под формат фотографии на паспорт при помощи ИИ будет безуспешной.

«Предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида, не допускается», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что неправильно сделанная фотография может стать одной из причин отказа в выдаче паспорта.

В августе необычный случай с использованием ИИ произошел в США. Женщина арендовала однокомнатную квартиру в Нью-Йорке на два с половиной месяца для проживания во время учебы, однако она съехала раньше срока из-за ощущения небезопасности. Позже владелец квартиры заявил о множественных повреждениях имущества, включая разбитый стеклянный стол, испорченный матрас, сломанные бытовые приборы и мебель. В качестве доказательства он представил фото, сгенерированные нейросетью. Он потребовал от арендатора £12 тыс. (более 1 млн рублей). После долгих разбирательств схему обмана удалось раскрыть.

Ранее аферисты подделали сайт МВД РФ для кражи данных россиян.