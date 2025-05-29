Россиян предупредили о новой схеме мошенников с поддельным сайтом МВД РФ

Аферисты подделали сайт МВД для кражи данных россиян. Об этом пишет управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства в Telegram-канале.

«Пример фишингового ресурса, имитирующего официальный сайт МВД России. Подделка предназначена для получения персональных данных и использования в многокомпонентных мошеннических схемах», — сказано в посте.

На поддельном сайте был раздел для обращений, где люди могли оставлять личные данные.

Ведомство сообщило, что сайт уже заблокировали, но могут появиться другие похожие. В МВД напомнили, что важно проверять адрес сайта: на фишинговых ресурсах часто встречаются ошибки.

29 мая сообщалось, что мошенники начали красть деньги россиян, получая доступ к их аккаунтам в сервисах такси и доставки. Так, злоумышленники пишут россиянам, которые заказали такси, от имени водителя. Они сообщают своим жертвам, что с заказом возникла проблема, и просят назвать код из СМС или пуш-уведомления.

Его используют для входа в аккаунт, через который потом оформляют фиктивные заказы на поездки. Деньги за несуществующие поездки списываются с привязанной к аккаунту банковской карты. Списанные средства поступают не на счет сервиса, а на счета мошенников

Ранее в МВД разъяснили, зачем мошенники стали выманивать у детей геолокацию.