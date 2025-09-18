В России оценили, кто должен компенсировать ущерб от обмана мошенников

Российские банки не должны перекладывать ответственность за действия мошенников на операторов сотовой связи. Об этом НСН заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя предложение представителей банков требовать возврата похищенных средств с оператора связи, если тот не уведомил о подозрительном звонке.

Аналитик подчеркнул, что операторы не могут распознать злоумышленников и не контролируют, кто звонит россиянам. Он напомнил, что в стране не существует реестра мошенников.

«То, что предлагают банки, приведет к росту случаев мошенничества, когда деньги будут воровать у операторов, представляясь обманутыми абонентами. Такое одобрять категорически нельзя. Банки должны самостоятельно отвечать за свою сферу и нести свои риски», — сказал Муртазин.

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев до этого говорил, что желательно избегать любой утечки данных, однако есть виды информации, которые следует охранять от злоумышленников особенно тщательно. Эксперт пояснил, что наибольший ущерб наносит утечка данных, дающих прямой доступ к финансам.

