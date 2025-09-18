На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили, кто должен компенсировать ущерб от обмана мошенников

Аналитик Муртазин: операторы связи не должны компенсировать ущерб от мошенников
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Российские банки не должны перекладывать ответственность за действия мошенников на операторов сотовой связи. Об этом НСН заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя предложение представителей банков требовать возврата похищенных средств с оператора связи, если тот не уведомил о подозрительном звонке.

Аналитик подчеркнул, что операторы не могут распознать злоумышленников и не контролируют, кто звонит россиянам. Он напомнил, что в стране не существует реестра мошенников.

«То, что предлагают банки, приведет к росту случаев мошенничества, когда деньги будут воровать у операторов, представляясь обманутыми абонентами. Такое одобрять категорически нельзя. Банки должны самостоятельно отвечать за свою сферу и нести свои риски», — сказал Муртазин.

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев до этого говорил, что желательно избегать любой утечки данных, однако есть виды информации, которые следует охранять от злоумышленников особенно тщательно. Эксперт пояснил, что наибольший ущерб наносит утечка данных, дающих прямой доступ к финансам.

Ранее сообщалось, что мошенники стали выманивать коды от «Госуслуг» у школьников.

