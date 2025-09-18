На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двухлетний ребенок отравился моющим средством в Петербурге

Zhuravlev Andrey/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге малолетний мальчик выпил моющее средство, когда мать отвернулась. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 17 августа в Приморском районе. По словам матери мальчика, она ненадолго отвернулась, и в этот момент ребенок мог выпить неизвестное моющее средство.

В результате случившегося мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение. Следователи начали доследственную проверку по факту инцидента, сообщили в СУ СК России по региону. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сестры-школьницы из Уфы отравились таблетками и попали в реанимацию. Родители обнаружили их дома в тяжелом состоянии.

Ранее 12-летний мальчик попал в больницу из-за «передозировки» жевательной резинкой с кофеином.

