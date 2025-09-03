12-летний мальчик попал в больницу из-за «передозировки» жевательной резинкой с кофеином

В Великобритании 12-летний мальчик попал в больницу после передозировки кофеином из-за жевательной резинки. Об этом его мать рассказала Mirror.

По словам Энн-Мари Уиллис из Суиндона, ее 12-летний сын Оливер Вуд съел более 50 жевательных резинок с кофеином Furocity — продукт, придуманный британским боксером Тайсоном Фьюри для любителей фитнеса. После этого у ребенка участилось сердцебиение и появилась боль в груди. Мать вызвала скорую помощь, и Оливера доставили в больницу. Через несколько часов наблюдения и анализов состояние пришло в норму, и утром следующего дня мальчика выписали.

Оказалось, что он употребил более 2000 мг кофеина, то есть примерно столько же, сколько в 20 чашках кофе или 25 банках энергетика Red Bull. Также сообщается, что одна упаковка Furocity содержит около 1840 мг кофеина, что в 20 раз превышает безопасную дневную норму для здорового 10-летнего ребенка.

Оливер признался, что купил товар по акции за £1 в обычном магазине и не подозревал, что он ему не подходит. Узнав об этом, Энн-Мари предложила продавать подобные продукты с ограничениями и предупреждениями, чтобы избежать аналогичных случаев. Женщина уже обратилась в Агентство по пищевым стандартам с просьбой ужесточить контроль.

