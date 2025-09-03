На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

12-летний мальчик попал в больницу из-за «передозировки» жевательной резинкой с кофеином

В Британии спасли ребенка с передозировкой жевательной резинкой для взрослых
true
true
true
close
Anne-Marie Willis/SWNS/Amazon

В Великобритании 12-летний мальчик попал в больницу после передозировки кофеином из-за жевательной резинки. Об этом его мать рассказала Mirror.

По словам Энн-Мари Уиллис из Суиндона, ее 12-летний сын Оливер Вуд съел более 50 жевательных резинок с кофеином Furocity — продукт, придуманный британским боксером Тайсоном Фьюри для любителей фитнеса. После этого у ребенка участилось сердцебиение и появилась боль в груди. Мать вызвала скорую помощь, и Оливера доставили в больницу. Через несколько часов наблюдения и анализов состояние пришло в норму, и утром следующего дня мальчика выписали.

Оказалось, что он употребил более 2000 мг кофеина, то есть примерно столько же, сколько в 20 чашках кофе или 25 банках энергетика Red Bull. Также сообщается, что одна упаковка Furocity содержит около 1840 мг кофеина, что в 20 раз превышает безопасную дневную норму для здорового 10-летнего ребенка.

Оливер признался, что купил товар по акции за £1 в обычном магазине и не подозревал, что он ему не подходит. Узнав об этом, Энн-Мари предложила продавать подобные продукты с ограничениями и предупреждениями, чтобы избежать аналогичных случаев. Женщина уже обратилась в Агентство по пищевым стандартам с просьбой ужесточить контроль.

Ранее в Ленобласти девушка оказалась в реанимации, отравившись обезболивающим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами