Врач предупредил об опасных последствиях синдрома сухого глаза

Синдром сухого глаза может ухудшить зрение и стать причиной кератита, который грозит слепотой. Об этом «Москве 24» рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

По его словам, проблема начинается с покраснения слизистой, после чего у пациентов возникает ощущение, что в глаз что-то попало, а также чувствуется жжение. Чтобы помочь решить проблему, врач посоветовал обратиться к специалисту, который выяснит причину сбоя.

«Дело в том, что причиной сухости глаз может стать как прием определенных лекарственных препаратов, так и гормональное нарушение. Поэтому, например, в зоне риска оказываются женщины после 40 лет: перестройка организма в 80% случаев приводит у них к развитию синдрома сухого глаза», — отметил Куренков.

Офтальмолог, ретинолог, лазерный хирург Светлана Чистякова до этого говорила, что аллергия и инфекции могут быть причинами появления зуда в глазах. Кроме того, зуд в уголках глаз может сопровождать ОРВИ, травмы глаза, блефарит, синдром сухого глаза, инфекционные поражения глаз, а также глаукому, трахому и катаракту.

Ранее был назван тип косметики, опасный для здоровья глаз.