Суд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской

РИА: Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Елене Блиновской, осужденной за отмывание денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в суде.

«Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 13 октября», — говорится в сообщении.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

В сентябре адвокат Дмитрий Тылту назвал условие освобождения Блиновской по УДО. Претендовать на досрочное освобождение, продолжил он, можно не ранее отбытия половины назначенного срока для тяжких преступлений, а легализация денежных средств, за которую и осудили Блиновскую, относится именно к этой категории.

Ранее сообщалось, что у брата Блиновской хотят изъять недвижимость.

