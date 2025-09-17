«Во главе стоит доллар»: в Госдуме назвали главную ценность западных стран

Страны БРИКС утвердили список общих ценностей из 12 понятий, среди них – социальная справедливость, многополярный мир и гуманизм. Эти ценности основаны на Библии, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Все это — кодекс строителей коммунизма, когда-то было такое понятие. Очень многое строилось исходя из этих принципов — если внимательно прочитать Библию, найдете эти ценности в ней. Понимаете? А на Западе мы этого не видим», — сказал он.

Чепа считает, что главная ценность Запада – доллар. По его словам, «оплот демократии разрушен».

«На Западе перестали существовать ценности. Оплот демократии, который проповедовался, разрушен. Тех ценностей, которые проповедовали религии – разрушены целенаправленно. Той многополярности цивилизаций, к которому призывают страны БРИКС, она не существует [на Западе]. Существует однополярное навязывание культуры, которая выгодна политикам ряда стран – во главе всего стоит доллар», — сказал он.

До этого ТАСС сообщили в пресс-службе форума БРИКС, что в список общих ценностей вошло 12 понятий. Он включает милосердие, культурный суверенитет и равенство культур, экономическое благополучие и социальную справедливость, многополярный мир, здоровье, ориентацию на развитие, ответственность перед будущими поколениями, гуманизм и миролюбие, взаимоуважение, умеренность и избегание фанатизма, солидарность и единство, а также культуру честности.

