На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшая волгоградская медсестра рассказала о некрозе у жильцов дома престарелых

Бастрыкин поручил завести дело из-за травм в доме престарелых под Волгоградом
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Бывшая медсестра рассказала, что в психоневрологическом доме престарелых в городе-спутнике Волгограда Волжском у пациентов возникло обезвоживание и многолетний некроз тканей из-за ненадлежащего ухода. Ее историю приводит V1.RU.

Женщина проработала в учреждении с января 2023 года по март 2025 года на должности младшей медсестры. За время работы она обратила внимание на то, что пациенты нередко получали травмы из-за нарушений техники безопасности — только за первую половину 2025 года от несчастных случаев там пострадали девять человек. При этом записи камер видеонаблюдения показывают, что пациентов нередко оставляли без присмотра вовсе. При этом заместитель директора по медицинской работе прокомментировал один из таких случаев словами «бабушка поломалась».

Несмотря на то, что после увольнения медсестра неоднократно подавала жалобы в региональную администрацию, по итогам проверок чиновники заявили в ответах, что «не выявили никаких нарушений». При этом документы по проверкам подтверждают ее сообщения. Так, у многих обездвиженных пациентов из-за халатного отношения появились пролежни, то есть нагноения и некроз тканей. Некоторые из них жили с гнойниками семь лет, что подтвердилось во время проверки со стороны прокуратуры Волгоградской области в мае 2025 года.

Из-за того, что персонал больницы недостаточно следил за пенсионерами, многих из них не поили в достаточном количестве. Во время осмотра у врача -хирурга в апреле 2025 года как минимум у троих пациентов обнаружили обложенный язык, а у одного он был подсушен.

После того как женщина добилась огласки ситуации, 17 сентября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав пациентов учреждения.

Ранее стало известно, что проживание в доме престарелых в РФ стоит от 25 тыс. руб. в месяц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами