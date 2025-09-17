Бывшая волгоградская медсестра рассказала о некрозе у жильцов дома престарелых

Бывшая медсестра рассказала, что в психоневрологическом доме престарелых в городе-спутнике Волгограда Волжском у пациентов возникло обезвоживание и многолетний некроз тканей из-за ненадлежащего ухода. Ее историю приводит V1.RU.

Женщина проработала в учреждении с января 2023 года по март 2025 года на должности младшей медсестры. За время работы она обратила внимание на то, что пациенты нередко получали травмы из-за нарушений техники безопасности — только за первую половину 2025 года от несчастных случаев там пострадали девять человек. При этом записи камер видеонаблюдения показывают, что пациентов нередко оставляли без присмотра вовсе. При этом заместитель директора по медицинской работе прокомментировал один из таких случаев словами «бабушка поломалась».

Несмотря на то, что после увольнения медсестра неоднократно подавала жалобы в региональную администрацию, по итогам проверок чиновники заявили в ответах, что «не выявили никаких нарушений». При этом документы по проверкам подтверждают ее сообщения. Так, у многих обездвиженных пациентов из-за халатного отношения появились пролежни, то есть нагноения и некроз тканей. Некоторые из них жили с гнойниками семь лет, что подтвердилось во время проверки со стороны прокуратуры Волгоградской области в мае 2025 года.

Из-за того, что персонал больницы недостаточно следил за пенсионерами, многих из них не поили в достаточном количестве. Во время осмотра у врача -хирурга в апреле 2025 года как минимум у троих пациентов обнаружили обложенный язык, а у одного он был подсушен.

После того как женщина добилась огласки ситуации, 17 сентября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав пациентов учреждения.

Ранее стало известно, что проживание в доме престарелых в РФ стоит от 25 тыс. руб. в месяц.