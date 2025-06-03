На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, сколько стоит проживание в доме престарелых

Депутат Никитин: проживание в доме престарелых в РФ стоит от 25 тыс. руб. в месяц
close
Depositphotos

В России работают около 1,7 тыс. домов престарелых, где проживают примерно 300 тыс. человек. Стоимость проживания и ухода за пожилыми людьми там составляет от 25 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц в среднем, рассказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Дома престарелых бывают государственными и частными. Средний ежемесячный взнос в государственном учреждении составляет около 25 тыс. рублей. В частных заведениях стоимость колеблется от 30 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц. Человек может платить за проживание из пенсии или собственных средств. Условия размещения различаются в зависимости от региона, уровня сервиса и типа учреждения. Чтобы переехать в дом престарелых, нужно обратиться в местное управление социальной защиты. Там объяснят порядок действий и выдадут перечень необходимых документов. Обычно требуются паспорт, справки и заявление. Иногда необходимо пройти медицинскую комиссию. Рассмотрение заявки занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Срок размещения зависит от количества свободных мест и особенностей конкретной ситуации», — отметил Никитин.

По его словам, после одобрения заявки пенсионер подписывает договор с организацией, которая будет предоставлять уход. Для одиноких людей дома престарелых становятся местом, где можно получить поддержку, заботу и общение, сказал Никитин.

Средняя пенсия россиян с февраля 2025 года составляет 25 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, кто получит пенсию в июне досрочно.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами