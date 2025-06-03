Россиянам рассказали, сколько стоит проживание в доме престарелых

В России работают около 1,7 тыс. домов престарелых, где проживают примерно 300 тыс. человек. Стоимость проживания и ухода за пожилыми людьми там составляет от 25 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц в среднем, рассказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Дома престарелых бывают государственными и частными. Средний ежемесячный взнос в государственном учреждении составляет около 25 тыс. рублей. В частных заведениях стоимость колеблется от 30 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц. Человек может платить за проживание из пенсии или собственных средств. Условия размещения различаются в зависимости от региона, уровня сервиса и типа учреждения. Чтобы переехать в дом престарелых, нужно обратиться в местное управление социальной защиты. Там объяснят порядок действий и выдадут перечень необходимых документов. Обычно требуются паспорт, справки и заявление. Иногда необходимо пройти медицинскую комиссию. Рассмотрение заявки занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Срок размещения зависит от количества свободных мест и особенностей конкретной ситуации», — отметил Никитин.

По его словам, после одобрения заявки пенсионер подписывает договор с организацией, которая будет предоставлять уход. Для одиноких людей дома престарелых становятся местом, где можно получить поддержку, заботу и общение, сказал Никитин.

Средняя пенсия россиян с февраля 2025 года составляет 25 тыс. рублей.

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