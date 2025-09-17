На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Японии 100-летняя геймерша играет в видеоигры вместе с внуками и правнуками

Пресс-служба проекта «Игры Будущего»

В Японии 100-летняя геймерша играет в видеоигры вместе с внуками и правнуками, пишет Sora News.

Как пишут местные СМИ, недавно женщине по имени Уши Андо исполнилось 100 лет, и она по-прежнему проводит несколько часов в день за видеоиграми. Причем делает это на старенькой консоли Super Famicom, которая для большинства современных геймеров уже музейный экспонат.

Свое знакомство с играми Андо начала лишь в 70 лет, когда гостила у внуков. С тех пор она так и не рассталась с виртуальными мирами. Более того, первую приставку она «износила до дыр», вторую тоже, а сейчас играет уже на третьей.

Каждый день Андо проводит за геймпадом по два-три часа. Ее любимая игра — «Бомбермен». Японка уверена, что именно игры помогают ей сохранять бодрость и ясность ума.

«Я не могу просто спать весь день. Движения пальцами и азарт делают меня энергичной», — говорит столетняя геймерша.

Игровые баталии стали для нее не только хобби, но и способом общения с семьей. На выходных к ней приезжает правнук, которому всего четыре года. Вместе они устраивают виртуальные сражения. И хотя порой ребенок ошибается или проигрывает, бабушка всегда дает ему советы, как улучшить технику.

Ранее женщина перенесла инсульт и ослепла после игры в популярную игру на Nintendo Switch.

