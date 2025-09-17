Полицейский задержал и изнасиловал пьяную туристку в присутствии коллеги

Во Франции полицейский задержал пьяную женщину и изнасиловал в служебной машине

Во Франции арестовали полицейского, который изнасиловал пьяную туристку в служебной машине. Об этом пишет Le Figaro.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 сентября, в городе Обань на юго-востоке Франции. В тот день трое полицейских заметили на улице женщину в состоянии алкогольного опьянения и решили доставить ее в участок.

Согласно показаниям жертвы, правоохранители посадили ее на заднее сиденье автомобиля, где один из них затем надругался над задержанной. На следующий день пострадавшая, жительница Великобритании, приехавшая во Францию в туристических целях, обратилась в полицию, чтобы подать заявление. По факту инцидента было начато административное расследование.

Делом занимается управление национальной полиции департамента Буш-дю-Рон. К настоящему времени подозреваемый заключен под стражу по обвинению в изнасиловании британской туристки и злоупотреблении полномочиями. Его коллеге, на глазах у которого все произошло, предъявили обвинение в «умышленном непредотвращении преступления или правонарушения». Третьему полицейскому был присвоен статус свидетеля.

Ранее в Италии осудили мужчину, который изнасиловал спавшую на пляже туристку.