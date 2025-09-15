На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Охранник нашел на пляже спящую туристку и изнасиловал ее

В Италии осудили охранника, который изнасиловал спавшую на пляже туристку
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Италии вынесли приговор 54-летнему охраннику пляжа, который нашел спящую 22-летнюю туристку и изнасиловал ее. Об этом сообщает Today.it.

Инцидент произошел в августе 2021 года на пляже в Римини. 22-летняя уроженка Милана отдыхала с подругой и заснула на шезлонге после посещения бара. Ее подруга в это время вернулась в номер.

Ночной охранник, обнаруживший ее на пляже, воспользовался беспомощным состоянием спящей девушки и изнасиловал ее. Потерпевшая проснулась от сильной боли — насильник прекратил свои действия лишь спустя несколько секунд после этого.

Мужчину признали виновным. Суд первой инстанции приговорил злоумышленника к шести с половиной годам лишения свободы.

Ранее бизнесмен-иностранец из Чувашии обманом затащил девушку в гостиницу и изнасиловал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами