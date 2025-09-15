Охранник нашел на пляже спящую туристку и изнасиловал ее

В Италии осудили охранника, который изнасиловал спавшую на пляже туристку

В Италии вынесли приговор 54-летнему охраннику пляжа, который нашел спящую 22-летнюю туристку и изнасиловал ее. Об этом сообщает Today.it.

Инцидент произошел в августе 2021 года на пляже в Римини. 22-летняя уроженка Милана отдыхала с подругой и заснула на шезлонге после посещения бара. Ее подруга в это время вернулась в номер.

Ночной охранник, обнаруживший ее на пляже, воспользовался беспомощным состоянием спящей девушки и изнасиловал ее. Потерпевшая проснулась от сильной боли — насильник прекратил свои действия лишь спустя несколько секунд после этого.

Мужчину признали виновным. Суд первой инстанции приговорил злоумышленника к шести с половиной годам лишения свободы.

