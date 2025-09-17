Россиянам рассказали, к каким проблемам может привести домоседство

Излишнее домоседство чревато как физическими, так и психологическими последствиями. Об этом в интервью RT предупредил врач-терапевт Виктор Лишин.

«Из-за низкой физической активности страдают суставы. Человек может и так сидеть на работе, а потом он еще и дома сидит, не двигается. Это риск артрозов, опорно-двигательный аппарат будет быстрее стареть и выходить из строя», — рассказал специалист.

Кроме того, в замкнутом пространстве у человека могут возникнуть десоциализация и замкнутость. Также возможны проблемы с аллергией, добавил он.

Врач-терапевт Бабак Ашрафи до этого говорил, что длительное нахождение в помещении без доступа к свежему воздуху и естественному свету нарушает циркадные ритмы — биологические часы, регулирующие режим сна и бодрствования. Постоянное домоседство также может привести к хронической усталости и бессоннице.

Также, по его словам, при редком пребывании на солнце в организме замедляется выработка витамина D, что негативно сказывается на иммунной системе, настроении и состоянии костей.

Ранее ученые связали домоседство с тяжелой депрессией.