На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, к каким проблемам может привести домоседство

Врач Лишин: домоседство может привести к болезням замкнутого пространства
close
Depositphotos

Излишнее домоседство чревато как физическими, так и психологическими последствиями. Об этом в интервью RT предупредил врач-терапевт Виктор Лишин.

«Из-за низкой физической активности страдают суставы. Человек может и так сидеть на работе, а потом он еще и дома сидит, не двигается. Это риск артрозов, опорно-двигательный аппарат будет быстрее стареть и выходить из строя», — рассказал специалист.

Кроме того, в замкнутом пространстве у человека могут возникнуть десоциализация и замкнутость. Также возможны проблемы с аллергией, добавил он.

Врач-терапевт Бабак Ашрафи до этого говорил, что длительное нахождение в помещении без доступа к свежему воздуху и естественному свету нарушает циркадные ритмы — биологические часы, регулирующие режим сна и бодрствования. Постоянное домоседство также может привести к хронической усталости и бессоннице.

Также, по его словам, при редком пребывании на солнце в организме замедляется выработка витамина D, что негативно сказывается на иммунной системе, настроении и состоянии костей.

Ранее ученые связали домоседство с тяжелой депрессией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами