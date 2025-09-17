Тюменский школьник сломал челюсть кошке, которая якобы напала на него в подъезде

В Тюмени подросток изувечил кошку в подъезде дома. Об этом сообщает Ura.ru.

На прошлой неделе жильцы дома на Интернациональной улице нашли в подъезде израненную кошку и вызвали волонтеров. Далее были изучены камеры видеонаблюдения, тогда же выяснилось, что к инциденту причастен подросток. Судя по записи, он грубо схватил животное и куда-то унес, а затем раздался звук удара.

Отец мальчика заявил, что сын просто защищался от кошки, которая якобы напала на него и исцарапала руку, когда он хотел ее покормить. Тогда мальчик несколько раз ударил животное об стену и раздробил ему челюсть. Доказательством его слов стали раны на кисти ребенка, которому по этой причине даже провели срочную операцию.

Однако некоторые жители не верят в эту версию и убеждены, что животное не проявило бы агрессию без причины. В ближайшее время мальчик встретится с психологом, который должен определить, имеются ли у него агрессивные тенденции к животным.

