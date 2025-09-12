На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина напился и искупал в кипятке своего двухлетнего пасынка

В Германии мужчина напился и искупал в кипятке своего двухлетнего пасынка
true
true
true
close
Shutterstock

В Германии 31-летнего местного жителя признали виновным в расправе над двухлетним пасынком. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в июле 2024 года. Мать двухлетнего ребенка ушла на работу, оставив сына под присмотром отчима. Мужчина вечером напился и решил искупать ребенка. Несмотря на то, что мальчик сопротивлялся, он отнес его в ванную и включил горячую воду. Ребенок сопротивлялся, но отчим удерживал его под струей очень горячей воды. Мужчина разрешил пасынку вылезти из ванны только тогда, когда его кожа стала бордово-красного цвета. После этого преступник позвонил сожительнице и рассказал о случившемся.

Ребенка забрали в больницу, где врачи 41 день боролись за его жизнь, пытаясь справиться с жуткими ожогами ― ему диагностировали поражение 56% покровов кожи. Спасти мальчика не удалось.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 11 годам заключения, а также выплате компенсации матери ребенка в размере €25 тысяч (более 2,4 миллиона рублей).

Ранее в Барнауле дочь сварила мать в кипятке после ссоры из-за оплаты коммуналки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами