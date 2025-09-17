Россиянин едва не остался без руки из-за крошечной металлической стружки

В Подмосковье врачи спасли мужчине руку от ампутации, вытащив из нее опилку

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли 48-летнего мужчину, которому из-за травмы во время работы с инструментом грозила ампутация руки. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациент поступил в учреждение с сильным кровотечением из-за металлической стружки, пробившей ему один из сосудов. Врачи отметили, что диагностику осложняло то, что опилка была очень маленькой, и обычный рентген ее не видел. Мужчину направили на срочную операцию, так как отсутствие питания тканей из-за кровопотери могло привести к потере конечности.

«Сначала под контролем оборудования для исследования сосудов мы обнаружили и удалили металлический осколок. Далее поврежденный участок сосуда восстановили с помощью стента-графта — эндопротеза, который обеспечил герметичное закрытие дефекта и нормализацию кровотока», — рассказал заведующий сосудистым центром больницы Дмитрий Тютьнев.

Операция прошла успешно. Медики отметили, что удалось сохранить пациенту все функции руки.

Ранее в Подмосковье врачи спасли от ампутации женщину, наступившую на ржавый гвоздь.