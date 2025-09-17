На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин едва не остался без руки из-за крошечной металлической стружки

В Подмосковье врачи спасли мужчине руку от ампутации, вытащив из нее опилку
true
true
true
close
Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли 48-летнего мужчину, которому из-за травмы во время работы с инструментом грозила ампутация руки. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациент поступил в учреждение с сильным кровотечением из-за металлической стружки, пробившей ему один из сосудов. Врачи отметили, что диагностику осложняло то, что опилка была очень маленькой, и обычный рентген ее не видел. Мужчину направили на срочную операцию, так как отсутствие питания тканей из-за кровопотери могло привести к потере конечности.

«Сначала под контролем оборудования для исследования сосудов мы обнаружили и удалили металлический осколок. Далее поврежденный участок сосуда восстановили с помощью стента-графта — эндопротеза, который обеспечил герметичное закрытие дефекта и нормализацию кровотока», — рассказал заведующий сосудистым центром больницы Дмитрий Тютьнев.

Операция прошла успешно. Медики отметили, что удалось сохранить пациенту все функции руки.

Ранее в Подмосковье врачи спасли от ампутации женщину, наступившую на ржавый гвоздь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами