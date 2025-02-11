Наступившая на ржавый гвоздь россиянка едва не потеряла ногу, затянув с лечением

В Подмосковье врачи спасли от ампутации женщину, наступившую на ржавый гвоздь

Врачи дневного стационара Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы спасли 43-летнюю пациентку с сахарным диабетом, которая едва не лишилась ноги, затянув с лечением травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Женщина наступила на ржавый гвоздь, но не спешила обращаться за помощью. В итоге у нее развились флегмона (острое разлитое гнойное воспаление жировой клетчатки — «Газета.Ru») и гангрена. Из-за тяжелых осложнений медикам пришлось удалить пациентке один палец.

Врачи подчеркнули, что своевременное обращение за помощью позволило бы пациентке избежать подобных последствий.

«Затягивать нельзя, потому что в случае с сахарным диабетом любая травма может обернуться тяжелыми осложнениями в виде долго незаживающих язв, флегмон и, как в случае с данной пациенткой, привести к гангрене. Курс лечения занял три месяца, и нам удалось остановить распространение инфекции», — поделился хирург поликлиники Вера Заречина.

Сейчас, по словам медика, пациентка чувствует себя хорошо. Она наблюдается у врача-эндокринолога по месту жительства.

Ранее в США мужчина получил в походе небольшой ожог руки, который привел к ампутации обеих ног.