Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наступившая на ржавый гвоздь россиянка едва не потеряла ногу, затянув с лечением

В Подмосковье врачи спасли от ампутации женщину, наступившую на ржавый гвоздь
close
Shutterstock/FOTODOM

Врачи дневного стационара Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы спасли 43-летнюю пациентку с сахарным диабетом, которая едва не лишилась ноги, затянув с лечением травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Женщина наступила на ржавый гвоздь, но не спешила обращаться за помощью. В итоге у нее развились флегмона (острое разлитое гнойное воспаление жировой клетчатки — «Газета.Ru») и гангрена. Из-за тяжелых осложнений медикам пришлось удалить пациентке один палец.

Врачи подчеркнули, что своевременное обращение за помощью позволило бы пациентке избежать подобных последствий.

«Затягивать нельзя, потому что в случае с сахарным диабетом любая травма может обернуться тяжелыми осложнениями в виде долго незаживающих язв, флегмон и, как в случае с данной пациенткой, привести к гангрене. Курс лечения занял три месяца, и нам удалось остановить распространение инфекции», — поделился хирург поликлиники Вера Заречина.

Сейчас, по словам медика, пациентка чувствует себя хорошо. Она наблюдается у врача-эндокринолога по месту жительства.

Ранее в США мужчина получил в походе небольшой ожог руки, который привел к ампутации обеих ног.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами