Пьяная россиянка облила знакомую кипятком и отделалась обязательными работами

На Алтае осудили женщину, которая в порыве гнева вылила на знакомую кипяток
true
true
true
close
Korawat photo shoot/Shutterstock/FOTODOM

На Алтае женщину, вылившую кипящую воду на подругу, осудили за умышленное причинение легкого вреда здоровью, сообщает прокуратура республики.

Уголовное дело в отношении жительницы Горно-Алтайска возбудили после того, как она напала на свою знакомую из-за «внезапной неприязни». В день инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и проводила время с подругой, с которой по неизвестной причине поссорилась.

В ходе перепалки обвиняемая взяла с плиты металлический чайник с кипятком и вылила его содержимое на потерпевшую.

Жертва испытала сильную физическую боль, а затем поскользнулась и упала на пол в образовавшуюся под ней лужу кипятка. Врачи оценили пережитые ею страдания как легкий вред здоровью.

«В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме, ей назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее подростки избили и облили мочой двух сверстниц в Тамбовской области.

