«Дом трясся»: очевидица – о взрыве машины во дворе дома в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске рассказали, что на месте взрыва машины работала ФСБ
от очевидца

В Наро-Фоминске во дворе жилого дома взорвался автомобиль, сообщили СМИ. Местная жительница Анна рассказала «Газете.Ru», что ЧП произошло в 4 утра.

«Взрыв произошел 16 сентября в 03:55 – 03:58 утра. Это было резко, громко и [вызвало] ощущение того, что дом трясется. У меня в квартире деревянные окна, и был звук, будто стекла зазвенели в оконных рамах. Взрыв был неслабый, поэтому повреждена соседняя машина. Насчет того, что [взорвана] машина военного, я не могу сказать. Я знаю, что этот человек живет в доме напротив», — сказала она.

Очевидица сообщила, что на место происшествия прибыли полиция и ФСБ.

«Правоохранительные органы отреагировали достаточно хорошо, закрыв эту территорию и не давая другим людям подходить туда. Сразу огородили, стояли две машины полиции, потом подъехала ФСБ России, сразу начали рассматривать [место происшествия]. Но это уже было, наверное, ближе к восьми утра», — сказала она.

Возле взорванной машины собрались жильцы дома, добавила Анна.

«Насчет опрашивания местных не могу сказать, скорее всего, возможно. Там было скопление мужчин, возможно, их и опрашивали как раз. Камер рядом нет, это жилой район, где камеры висят максимум на каких-то магазинах, либо где есть большое скопление людей», — сказала она.

До этого СМИ сообщили, что в Наро-Фоминске во дворе жилого дома был взорван автомобиль Subaru. Издание BAZA сообщило, что автомобиль может принадлежать военному.

Ранее стала известна причина взрыва в многоквартирном доме в Ангарске.

