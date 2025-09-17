Звукорежиссер признался в развращении девочки в Пансионе воспитанниц МО РФ

«Фонтанка»: в Петербурге завели дело о разврате в Пансионе воспитанниц МО РФ

В Петербурге 61-летнего мужчину обвинили в развращении 14-летней девочки в Пансионе воспитанниц МО РФ. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в ноябре 2024 года в здании экспериментального Пансиона воспитанниц МО РФ на набережной Гребного канала — мужчина совершил развратные действия в отношении ребенка. Обращение в Следственный комитет по факту случившегося поступило лишь в конце июля текущего года, после чего было возбуждено уголовное дело.

16 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали звукорежиссера, который в данный момент работает в культурном центре Выборгского района. Подозреваемый не стал отрицать свою вину и написал явку с повинной. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

