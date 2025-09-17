Россиянка вонзила нож сожителю в грудь в ходе пьяной ссоры

Жительница Балашова в пьяной ссоре вонзила нож сожителю в грудь

В Балашове правоохранители расследуют уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 62-летнего местного жителя. Фигуранткой по этому делу проходит его 62-летняя сожительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Инцидент произошел 15 сентября в доме по улице Вольской. Как установили полицейские, вечером подозреваемая вместе с потерпевшим распивали спиртное.

«Пьяное застолье переросло в ссору, в ходе которой женщина, схватив кухонный нож, нанесла ножевое ранение в область грудной клетки своему сожителю», — рассказали в ведомстве.

Мужчину на скорой забрали в больницу, а его сожительницу — в полицию. Женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Ей грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

