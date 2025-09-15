На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кемеровчанка избила мужчину шваброй и ножом за неискренний комплимент

В Кемерово женщину осудили за избиение мужчины из-за комплимента
true
true
true
close
Shutterstock

Суд вынес приговор 36-летней жительнице Кемерово, которая напала на знакомого с ножом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Пара отдыхала дома у 42-летнего пострадавшего. В какой-то момент мужчина сделал гостье комплимент, но та посчитала его неискренним, поэтому стала проявлять агрессию.

«Фигурантка схватила мужчину за волосы и несколько раз ударила рукой по лицу, после чего взяла кухонный нож и нанесла им удар в бедро», – сообщается в публикации.

Пострадавший оттолкнул оппонентку, но та избила его шваброй. Мужчине удалось выбежать на улицу, где случайные прохожие помогли ему вызвать скорую помощь. В больнице специалисты передали информацию о произошедшем полиции.

В отношении женщины возбудили дело по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести, у нее изъяли нож и швабру.

Суд приговорил фигурантку к одному году и шести месяцам условного лишения свободы.

Ранее две россиянки ударили пенсионерку шваброй и пригрозили ей ножом, а затем ограбили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами