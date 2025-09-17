На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Писатель рассказала, какие книги подойдут детям до 7 лет

Писатель Кретова: детям до 7 лет подойдут книги с иллюстрациями
true
true
true
close
Freepik.com

Для детей до 7 лет особенно важен яркий визуальный ряд и доступный сюжет. Рекомендуется выбирать классические сказки Пушкина, Перро, братьев Гримм, а также современные волшебные рассказы. Такой совет в интервью РИАМО дала писатель Кристина Кретова. Образный язык сказок, по ее словам, помогает детям развивать фантазию и творческое мышление.

Особое внимание эксперт советует уделить книгам с повторениями и рифмами — такой текст легко запоминается, формирует чувство ритма и улучшает разговорные навыки. Полезны будут книги с элементами обучения: алфавитом, цифрами, простыми фактами о мире, что помогает плавно перейти к осознанному чтению.

Не менее важны истории про животных и приключения. Для поддержания интереса можно выбирать книги с интерактивными элементами: подъемными окошками, ароматизированными страницами или объемными бумажными конструкциями, порекомендовала она.

По мнению писателя, ключевое значение имеет не объем или сложность текста, а удовольствие от процесса чтения.

До этого Кретова говорила, что приучать ребенка к чтению книг стоит с раннего возраста. Детский мозг особенно восприимчив к языку, образам и эмоциям в первые годы жизни. Кроме того, чтение вслух развивает словарный запас, понимание структуры рассказа, а также социальные и эмоциональные навыки, отметила специалист.

Ранее россиянам посоветовали регулярно читать книги вместе со своими детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами