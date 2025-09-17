Писатель рассказала, какие книги подойдут детям до 7 лет

Писатель Кретова: детям до 7 лет подойдут книги с иллюстрациями

Для детей до 7 лет особенно важен яркий визуальный ряд и доступный сюжет. Рекомендуется выбирать классические сказки Пушкина, Перро, братьев Гримм, а также современные волшебные рассказы. Такой совет в интервью РИАМО дала писатель Кристина Кретова. Образный язык сказок, по ее словам, помогает детям развивать фантазию и творческое мышление.

Особое внимание эксперт советует уделить книгам с повторениями и рифмами — такой текст легко запоминается, формирует чувство ритма и улучшает разговорные навыки. Полезны будут книги с элементами обучения: алфавитом, цифрами, простыми фактами о мире, что помогает плавно перейти к осознанному чтению.

Не менее важны истории про животных и приключения. Для поддержания интереса можно выбирать книги с интерактивными элементами: подъемными окошками, ароматизированными страницами или объемными бумажными конструкциями, порекомендовала она.

По мнению писателя, ключевое значение имеет не объем или сложность текста, а удовольствие от процесса чтения.

До этого Кретова говорила, что приучать ребенка к чтению книг стоит с раннего возраста. Детский мозг особенно восприимчив к языку, образам и эмоциям в первые годы жизни. Кроме того, чтение вслух развивает словарный запас, понимание структуры рассказа, а также социальные и эмоциональные навыки, отметила специалист.

