Невеста разозлила соцсети, высмеяв обручальное кольцо, подаренное женихом

Невеста раскритиковала полученное обручальное кольцо и разозлила соцсети
true
true
true
close
Upcycleit, Handmade & Crafters on the Tedooo app/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка вызвала шквал критики в свой адрес после того, как пожаловалась на обручальное кольцо, подаренное ей женихом, пишет The Sun.

Женщина призналась, что была счастлива услышать предложение руки и сердца от бойфренда, однако украшение оказалось для нее «слишком дешевым и маленьким».

На фото она показала тонкое золотое кольцо с небольшим сапфиром и написала, что в момент помолвки сказала «да», даже не взглянув на подарок. Позже, по ее словам, разочарование взяло верх.

«Я всегда мечтала о камне побольше. Мы обсуждали это раньше, и он должен был знать, чего я хочу», — рассказала невеста.

Британка добавила, что теперь сомневается в серьезности намерений жениха, если он не захотел «инвестировать во что-то значимое».

Тем не менее в комментариях большинство пользователей встали на сторону мужчины.

«Брак — это любовь друг к другу, а не то, что у вас на пальце», — пишут люди.

Ранее кольцо, потерянное в Нью-Йорке в 1969 году, вернулось к владельцу спустя 56 лет.

