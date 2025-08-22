Невеста разозлила соцсети, высмеяв обручальное кольцо, подаренное женихом

Британка вызвала шквал критики в свой адрес после того, как пожаловалась на обручальное кольцо, подаренное ей женихом, пишет The Sun.
Женщина призналась, что была счастлива услышать предложение руки и сердца от бойфренда, однако украшение оказалось для нее «слишком дешевым и маленьким».
На фото она показала тонкое золотое кольцо с небольшим сапфиром и написала, что в момент помолвки сказала «да», даже не взглянув на подарок. Позже, по ее словам, разочарование взяло верх.
«Я всегда мечтала о камне побольше. Мы обсуждали это раньше, и он должен был знать, чего я хочу», — рассказала невеста.
Британка добавила, что теперь сомневается в серьезности намерений жениха, если он не захотел «инвестировать во что-то значимое».
Тем не менее в комментариях большинство пользователей встали на сторону мужчины.
«Брак — это любовь друг к другу, а не то, что у вас на пальце», — пишут люди.
