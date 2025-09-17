На Камчатке заявили о готовности крупных торговых сетей к отключению интернета

Отключение интернета на Камчатке не повлияет на работу крупных торговых сетей

Крупные торговые сети Камчатки подготовились к временному отключению интернета с 25 по 29 сентября. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

Уточняется, что в указанный период «Ростелеком» проведет масштабные работы по обновлению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Сахалин — Камчатка» в Усть-Большерецком округе. Работы с перерывом сервиса продлятся 48 часов, но срок их начала и окончания зависит от погодных условий.

«На сегодняшний день с каждым крупным предпринимателем мы провели соответствующую работу. Наши усилия направлены на то, чтобы крупные торговые сети не остались без интернет-соединения», — подчеркнула председатель правительства Камчатского края Юлия Морозова.

При этом все ключевые социальные объекты в период проведения работ перейдут на спутниковую связь, чтобы минимизировать неудобства и обеспечить бесперебойное функционирование полуострова.

В мае на Камчатке предупредили о временном замедлении интернета из-за работ по укреплению волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Они начались в связи с размытием береговой линии в месте выхода кабеля на сушу.

