На Камчатке замедлится интернет из-за работ по укреплению линии связи

На Камчатке временно снизится скорость интернета в связи с оптимизацией ВОЛС

На Камчатке временно замедлится интернет из-за работ по укреплению волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Об этом сообщает агентство «Камчатка-Информ» со ссылкой на краевое министерство цифрового развития (Минцифры).

Работы начались в связи с размытием береговой линии в Усть-Большерецком районе, в месте выхода кабеля на сушу.

Известно, что в мае начались буровые работы и прокладка защитной трубы у мыса Левашова. В начале июля планируется переключение ВОЛС на новый кабель, которое займет около двух суток.

«До июля интернет работает в штатном режиме. При переключении возможны временные снижения скорости, но полного отключения не будет – заранее подготовлен резервный спутниковый канал», – говорится в сообщении.

В Минцифры подчеркнули, что приоритет во время работ будет отдан социальным объектам: больницам, школам, банкам и службам жизнеобеспечения. Сообщается, что график работ по оптимизации ВОЛС согласован с проведением в школах единого государственного экзамена (ЕГЭ). Информации о точных датах переключения на новый кабель пока не поступало.

Скоростной интернет провели на Камчатку в 2016 году. В августе прошлого года было запланировано строительство новой линии связи протяженностью около 440 км от поселка Оссора, которая охватит восемь удаленных населенных пунктов.

Ранее в Ростовской области начали замедлять интернет в ночное время из-за атак беспилотников.