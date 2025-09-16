Женщина заставляла внуков сожителя есть из собачьей миски и стоять на крышках от бутылок

В Бразилии женщина истязала детей на глазах у их дедушки

В Бразилии женщину и ее пожилого сожителя обвинили в истязании детей шести и восьми лет. Об этом сообщает Metropoles.

Мальчики переехали к 63-летнему дедушке после того, как его назначили их опекуном. Вместе с семьей проживала 45-летняя возлюбленная мужчины.

Пару арестовали после того, как в социальных сетях появились кадры с насилием над одним из мальчиков. На кадрах заметно, как женщина, схватившись за шланг, стоит над внуком. Ребенок тем временем сидит на полу рядом с собачьей миской.

Сообщается, что детей заставляли есть из такой посуды, а также заставляли становиться коленями на крышки от бутылок. Помимо этого, в семье дедушки внуки столкнулись с другими пытками, унижениями и физическим насилием.

В основном агрессию проявляла женщина. Родственник детей не препятствовал ей.

Когда о ситуации в семье стало известно, полицейские опросили соседей и провели другие необходимые мероприятия. Пару арестовали.

