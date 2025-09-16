На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Челнинка обманула на миллионы рублей психически больную мать бойца СВО

В Татарстане женщину будут судить за обман матери бойца СВО на миллионы рублей
Depositphotos

Жительница Татарстана предстанет перед судом за кражу денег у матери участника СВО. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 52-летняя жительница Набережных Челнов является родственницей матери бойца. Пенсионерка страдала тяжелыми болезнями и психическим расстройством и в момент совершения преступления находилась в доме-интернате для пожилых людей и инвалидов в городе Азнакаево.

Узнав, что сын пенсионерки не вернулся домой с СВО, 52-летняя женщина решила завладеть выплатами, которые должна была получить мать. Для этого фигурантка вместе с администрацией дома-интерната оформила доверенность, по которой могла распоряжаться счетами пожилой родственницы.

Таким образом она получила более семи миллионов рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. Она также хотела снять еще восемь миллионов, но на счет наложили арест.

«В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на ее имущество стоимостью более 13 млн рублей», – сообщается в публикации.

В отношении женщины возбудили дело, вину она не признала. Расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Когда о произошедшем стало известно, следователи провели проверку в отношении должностных лиц интерната. Материалы выделили в отдельное производство.

Ранее в Челябинске подростки «поставили на счетчик» сына бойца СВО и избили.

