В Подмосковье осколок лопнувшей бутылки шампанского разрезал глаз женщине

В Подмосковье медики спасли женщину, которой в глаз попал осколок от бутылки

Женщина попала в красногорскую больницу после того, как ей в глаз попало стекло. Об этом сообщает минздрав Подмосковья.

40-летняя пациентка находилась рядом с бутылкой шампанского, когда та разорвалась и осколок попал ей в глаз.

«Осколок стекла привел к разрезу глазного яблока, который был неправильной формы и достигал девяти миллиметров в длину», – сообщается в публикации.

Из-за травмы пострадавшая могла лишиться зрения, но медикам удалось спасти зрение. Во время операции они зашили рану и восстановили глазное яблоко. На манипуляции у них ушло полтора часа. Пациентку уже выписали.

В минздраве напомнили, что даже соринка может привести к проблемам со зрением или его потере, поэтому в подобных ситуациях необходимо обращаться к специалистам.

До этого в Петербурге школьница лишилась слуха из-за попадания сигнальной ракеты в лицо. После инцидента она попала в больницу в состоянии средней степени тяжести. Тем временем полицейские разбираются в ситуации.

Ранее в Чите школьница лишилась зрения из-за лечебных линз.