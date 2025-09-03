На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал, какие грибы можно найти сейчас в Московском регионе

Миколог Комиссаров: в лесах Московского региона в начале осени можно найти белые
Viktor Sergeevich/Shutterstock/FOTODOM

В лесах Московского региона в текущих условиях можно ожидать урожая белых грибов и лисичек. Об этом в интервью РИАМО сообщил кандидат биологических наук, сотрудник кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Никита Комиссаров.

«Сейчас у нас дожди и влажная погода, и сезон подходящий, конец лета — начало осени. В принципе, можно ожидать урожай лисичек, а также белых, в подмосковных лесах они массово появляются. Все зависит от погоды», — сказал специалист.

По его словам, самым грибным направлением в Подмосковье считается юго-восточное — в сторону Рязани и Коломны. Кроме того, урожайными являются окрестности Битцевского лесопарка.

До этого Комиссаров предупреждал, что в лесах Московской области в этом сезоне расплодились опасные грибы чешуйчатки — их употребление в пищу грозит летальным исходом. Внешне они очень похожи на опята, в чем и состоит главная угроза.

Отличить эти опасные грибы от съедобных можно по крупным чешуйкам на шляпках. Обычно они бурого или охряного цвета, отметил эксперт.

Ранее россиян предупредили о штрафе до 3 миллионов рублей при сборе некоторых грибов.

