В Москве пьяный мужчина нанес инвалиду 170 ударов топором и другими предметами

В Москве мужчину задержали за жестокое избиение знакомого инвалида топором
true
true
true
close
СУ СК РФ по городу Москве

В Москве распитие алкогольных напитков закончилось для одного из участников застолья уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.

Инцидент произошел в доме на Малой Черкизовской улице. Фигурант вместе со знакомым с ограниченными возможностями выпивал. В какой-то момент на почве «неприязненных отношений» мужчина напал на инвалида.

В результате фигурант нанес пострадавшему не менее 170 ударов. При этом в качестве оружия он использовал топор, нож и другие предметы. Судя по фото с места, среди них был и утюг. В результате мужчина с ограниченными возможностями не выжил.

Подозреваемого задержали, вскоре его допросят.

«Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, допрошен ряд свидетелей, а также назначены необходимые судебные экспертизы», – сообщается в публикации.

Сотрудники СК РФ продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее подросток напал на родителей с топором, потому что не хотел идти в школу.

