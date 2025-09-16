На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Финляндии объяснили решение оставить дорожные знаки с российскими городами

Yle: замена дорожных знаков с городами РФ обойдется Финляндии в сотни тысяч евро
Замена дорожных знаков с названиями приграничных российских городов обойдется Финляндии в сотни тысяч евро. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя финского Агентства транспортной инфраструктуры Туомаса Эстермана.

Он обратил внимание на то, что в Финляндии установлены сотни знаков, указывающих на Мурманск, Сортавалу, Санкт-Петербург и другие города России.

«Их обновление будет стоить очень дорого», — заявил Эстерман.

Как уточняет Yle, вопрос о замене дорожных знаков пока не рассматривался, так как закрытие границы с Россией является временной мерой. Однако если пропускные пункты на границе РФ и Финляндии закроют навсегда, вопрос обновления указателей могут пересмотреть, говорится в статье.

До этого журналист Андрей Ревнивцев заявил, что из всех европейских стран Финляндия больше всех пострадала от разрыва отношений с Россией. По его словам, крах потерпели экономические, социальные, культурные и даже семейные связи между двумя государствами.

Аналогичную точку зрения высказал глава Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми. По его словам, финский экспорт и экономика были зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний.

Ранее в Госдуме оценили возможность восстановления отношений с Финляндией.

