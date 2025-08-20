Торговая палата Финляндии заявила о наибольшем ущербе в ЕС от разрыва с Россией

Финляндия больше других стран Европы пострадала от разрыва торгово-экономических связей с Россией. Об этом заявил глава Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми, передает РИА Новости.

«Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний», — подчеркнул он.

По словам Ромакканиеми, именно Финляндия больше всех в ЕС пострадала от санкционной политики.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что санкции ЕС вредят самому объединению, а поддержка союзом украинских вооруженных сил свидетельствует лишь о желании вести войну во что бы то ни стало.

По мнению Чепы, санкции ЕС уже доказали свою неэффективность — хотя бы потому, что пришлось ввести 18 пакетов.

Что же касается поддержки ВСУ со стороны Европы, то, по мнению собеседника издания, это свидетельствует об одном: «в ЕС хотят продолжения войны не мытьем, так катаньем».

