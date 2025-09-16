На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курганец заманивал деньгами мальчиков к себе домой и там приставал

В Курганской области арестовали мужчину, заманивавшего к себе мальчиков
true
true
true
close
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Жителя Курганской области подозревают в том, что он заманивал к себе домой мальчиков. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника, о произошедшем взрослые узнали после того, как у их дети стали ходить в магазин и делать покупки на деньги, которые сами родители им не давали. В результате мальчики поделились деталями.

Выяснилось, что житель микрорайона Олимпийский заманивал школьников к себе, где происходили «неприятные вещи». За подобные встречи он давал им свою карту, чтобы они могли ходить в магазин.

По данным источника, один из пострадавших приходил к мужчине в течение двух лет.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, на данный момент фигурант находится под арестом. Ему уже предъявили обвинения по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Количество пострадавших, о которых известно на данный момент, не уточняется. Следователи не исключают, что мужчина может быть причастен к другим преступлениям, сейчас его проверяют.

Ранее школьника изнасиловали 14 человек после знакомства в приложении.

