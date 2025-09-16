На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьника изнасиловали 14 человек после знакомства в приложении

В Индии новые знакомые из приложения два года насиловали подростка
Mike_shots/Shutterstock/FOTODOM

В Индии 14 человек обвиняют в изнасиловании одного 16-летнего подростка. Об этом сообщает NDTV.

О произошедшем стало известно после того, как в штате Керала мать школьника заметила около их дома мужчину. Заметив женщину, незнакомец быстро сбежал. Дома она попросила сына объяснить ситуацию, и тот раскрыл все подробности.

По словам молодого человека, со своими насильниками он познакомился в мобильном приложении. В течение двух лет над подростком надругались 14 мужчин, среди которых были два государственных служащих и один сотрудник железной дороги.

Возраст мужчин – от 25 до 51 года, они встречались с несовершеннолетним у него дома и в других местах.

Всю информацию мать пострадавшего сообщила оператору горячей линии для детей, тот в свою очередь рассказал об этом полиции. В результате было возбуждено 14 уголовных дел. Всех подозреваемых задержали. Часть дел расследуют в районе, где живет школьник, остальные – в округе, где он, предположительно, также подвергался насилию.

Ранее в Челябинске осудили совратившего двух девочек мужчину.

