Тюменец ударил двух продавцов в магазине за предложение купить сигареты и попал на видео

В Тюмени мужчина ударил двух продавцов в магазине за предложение купить сигареты

В Тюмени 36-летний судимый мужчина ударил двух продавцов из-за того, что ему предложили купить сигареты. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в магазин за пивом. Во время оплаты покупки он оскорбил продавца, предложившего ему табачную продукцию. Кроме того, он нанес ему удар кулаком по лицу. Когда в конфликт попыталась вмешаться вторая сотрудница магазина, мужчина ударил и ее, после чего скрылся с места происшествия.

Врачи диагностировали у пострадавшей женщины перелом челюсти. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

