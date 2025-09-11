На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Екатеринбурженка напала на продавца и закидала его едой

В Екатеринбурге женщина уже несколько дней держит район в страхе
Екатеринбурженка держит в страхе целый район и портит чужое имущество, сообщает «4 канал».

Жители района Уралмаш рассказывают, что женщина с улицы Бакинских Комиссаров неадекватно себя ведет уже несколько дней подряд. Сначала она зашла в местный продуктовый и напала на продавца. Она закидала мужчину товарами, разбила ему губу и порвала футболку.

В конце концов очевидец обезвредил агрессивную покупательницу, которая в итоге просто ушла в неизвестном направлении. Однако на этом женщина не успокоилась.

На следующий день она шла по улице и заметила машину, припаркованную у тротуара. По неизвестной причине горожанка решила со всей силы ударить по стеклу чужого автомобиля.

В УМВД по городу инциденты пока не комментировали.

Ранее в Краснодаре пенсионерка напала в автобусе на школьницу из-за места.

