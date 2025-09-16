Жители дома несколько дней пили воду из бака, где позже нашли тело мужчины

На Тайване жители дома несколько дней пили воду из бака, где разлагалось тело

На Тайване жители дома несколько дней пили воду из бака, где разлагалось тело мужчины. Об этом сообщает Ettoday.

По информации СМИ, тело было найдено в резервуаре воды в одной из многоэтажек Тайбэя. Тревогу забили квартиранты, которые обратили внимание на странный запах воды. Они вызвали коммунальщиков — те, устанавливая причину зловония, обнаружили, что запах исходит от разлагающегося тела, попавшего в бак.

Позже правоохранители выяснили, что погибший был 40-летним строителем, занимавшимся сносом домой. Погибший был не раз судим за кражи, поэтому полиция предполагает, что он в очередной раз хотел забраться в чужое жилье, но случайно упал в резервуар с водой и утонул.

По данным СМИ, судмедэксперты склоняются к тому, что смерть не носит криминальный характер.

