В Геленджике турист утонул во время групповой подводной прогулки

В Геленджике турист ушел на дно, оставшись без внимания инструктора по дайвингу

Турист утонул в Геленджике, когда занимался дайвингом. По данным Mash, инструктор отвлекся на других подопечных и просто забыл про него.

В субботу, 16 августа, 36-летний мужчина купил в одном из местных дайв-клубов погружение в группе из четырех человек. Как стало известно, турист хотел сэкономить и выбрал самый дешевый пакет за 2,7 тыс. рублей.

Когда они вышли в море, инструктор пытался распределить внимание между двумя группами по два человека, но отвлекся. Оставшийся без присмотра потерпевший стал тонуть и к тому моменту, когда о нем вспомнили, уже ушел на дно.

Начато расследование. Сейчас эксперты устанавливают причины ЧП. Возможно, баллон, с которым погружался турист, был не полностью заполнен, либо мужчине могло стать плохо при погружении.

