Аналитик назвал золото лучшей защитой от девальвации рубля

Аналитик Разуваев: золото является лучшей защитой от девальвации рубля
Павел Лисицын/РИА Новости

Финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с «Ридусом» прокомментировал новость о том, что евро подорожал до более чем 100 рублей впервые с февраля. Он подчеркнул, что лучшей защитой от девальвации рубля является золото.

«Причина падения стоимости рубля — огромный бюджетный дефицит. Еще премьер-министр Виктор Черномырдин гасил бюджетный дефицит девальвацией. Лучшая защита от девальвации — золото. На фоне мировой геополитической обстановки золото должно дорожать», — сказал Разуваев.

Курс евро на внебиржевом рынке 11 сентября поднимался до 100,46 рубля.

Как считает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин, такой скачок произошел из-за сезонного спроса на зарубежную валюту и ситуации в геополитике.

По его словам, валютный рынок после 2022 года достаточно «тонок», и баланс на нем может смещаться очень быстро, поэтому просадка рубля на этой неделе не вызывает удивления. В ближайшее время курс евро может стабилизироваться у круглых 100 рублей, уверен эксперт.

Ранее аналитики спрогнозировали курс доллара на конец 2025 года.

