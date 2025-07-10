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В российском регионе пожаловались на банду девочек-подростков, нападающих на детей

Во Владимирской области банда девочек-подростков держит в страхе детей
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Telegram-канал Осторожно, новости

Жительница Владимирской области пожаловалась на группу агрессивных школьниц, которые нападают на детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Собеседница издания из Карабаново рассказала, что 3 июля девочки напали на детской площадке на ее девятилетнюю и одиннадцатилетнюю дочерей, а также их подругу. По ее словам, когда младшая из дочерей качалась на качелях, к ней подошли тинейджеры и потребовали освободить место. После этого ей вырвали клок волос и отлупили по щекам. Далее девушки переключились на старшую девочку и ее подругу. Одну избили, другой исцарапали шею.

Женщина поделилась, что младшей дочери потребовалась медицинская помощь: ее забрали в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Мать потерпевшей отметила, что банда школьниц нападает не впервые.

«Знаю, что заставляли есть грязь, пытались задушить других детей», — поделилась женщина, добавив, что подала заявление в полицию и в Следственный комитет.

Ранее в Подмосковье школьница избила пенсионера и поставила его на колени, угрожая судом.

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