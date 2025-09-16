На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Многозадачность и музыка»: россиянам рассказали, какие факторы ухудшают работу мозга

Shutterstock

Недостаток физической активности и умственной стимуляции может негативно повлиять на когнитивные функции мозга и привести к его старению. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

По ее словам, обучение или решение головоломок могут улучшить мозговую активность, замедлить старение и не допустить появления проблем с памятью. Кроме того, негативно на когнитивные функции влияют многозадачность и некачественный сон. Отдельно эксперт выделила современные технологии и социальные сети, которые ухудшают концентрацию внимания и снижают производительность.

Молоствова добавила, что любители громкой музыки также вредят здоровью своего мозга.

«Исследование 2021 года показало, что продолжительное прослушивание музыки через наушники на 50% громкости может негативно сказаться на слухе. Более того, потеря слуха увеличивает риск атрофии мозга. Поэтому стоит быть осторожными с объемом музыки и задумываться о долгосрочных последствиях», — добавили в сообщении.

Доктор Амит Арора, президент Британского общества гериатрии, до этого говорил, что рутинная физическая и умственная активность могут ускорять процесс старения организма.

Ранее была названа популярная добавка, улучшающая работу кишечника и мозга.

