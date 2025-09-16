На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка положила дочерей спать вместе и лишилась одной из них

На Сахалине мать положила старшую дочь к младенцу и осталась без ребенка
close
Depositphotos

На Сахалине перед судом предстала местная жительница, которая положила спать дочерей в одну кровать, в результате чего одна из них случайно задавила другую. Об этом сообщает «АСТВ.ру».

Согласно материалам дела, трагедия произошла в ночь с 21 на 22 марта 2025 года. Следствие установило, что женщина положила спать двух дочерей спать вместе на двуспальную кровать, а сама ушла отдыхать в соседнюю комнату. Утром она обнаружила, что старшая девочка спит, навалившись на младшую, перекрыв последний доступ к воздуху. Младшая девочка не подавала признаков жизни. Мать попыталась сделать ей сердечно-легочную реанимацию и вызвала скорую. Прибывшие на место ЧП медики не смогли помочь ребенку.

Суд признал, что мать допустила преступную небрежность, положив детей спать вместе. Женщине назначили год ограничения свободы.

Ранее в Индии молодой отец случайно задавил новорожденную дочь своим весом во сне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами