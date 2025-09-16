Россиянка положила дочерей спать вместе и лишилась одной из них

На Сахалине перед судом предстала местная жительница, которая положила спать дочерей в одну кровать, в результате чего одна из них случайно задавила другую. Об этом сообщает «АСТВ.ру».

Согласно материалам дела, трагедия произошла в ночь с 21 на 22 марта 2025 года. Следствие установило, что женщина положила спать двух дочерей спать вместе на двуспальную кровать, а сама ушла отдыхать в соседнюю комнату. Утром она обнаружила, что старшая девочка спит, навалившись на младшую, перекрыв последний доступ к воздуху. Младшая девочка не подавала признаков жизни. Мать попыталась сделать ей сердечно-легочную реанимацию и вызвала скорую. Прибывшие на место ЧП медики не смогли помочь ребенку.

Суд признал, что мать допустила преступную небрежность, положив детей спать вместе. Женщине назначили год ограничения свободы.

Ранее в Индии молодой отец случайно задавил новорожденную дочь своим весом во сне.