Молодой отец уснул на одномесячной дочери и задавил ее своим весом

В Индии молодой отец случайно уснул на новорожденной дочери и задавил ее своим весом, пишет Times of India.

Трагедия произошла в городе Кханапур утром 20 мая. Жертвой несчастного случая стала девочка, родившаяся 28 дней назад. По данным полиции, 22-летний Алакунта Шекар, вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, лег рядом с женой и новорожденной дочерью, не заметив ребенка под простыней. Мать девочки, Суджата, недавно родила третьего ребенка и временно жила у своей матери.

45-летняя бабушка ребенка рассказала, что мужчина хотел забрать жену домой сразу после родов, но семья отказала ему в этом. В ночь трагедии он пробрался в дом, когда все уже спали, и улегся прямо на свою дочь. Мать ребенка проснулась и закричала, после чего девочку отвезли в больницу, но было уже поздно. Полиция возбудила дело и арестовала Шекара. Ведется следствие.

Ранее в Липецке отец уронил ребенка и тряс после потери сознания, мальчик не выжил.