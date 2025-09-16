На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двухлетняя девочка получила двойной перелом руки, пока воспитатель говорила по телефону

В Омске двухлетняя девочка получила серьезный перелом, упав с качелей
true
true
true

Двухлетняя девочка из Омска получила двойной перелом руки на прогулке в детском саду. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в омском детсаду №119. Девочка качалась на качелях на вечерней прогулке, когда к ней подошел другой ребенок и столкнул на землю. Малышка упала на руку и травмировала ее.

Мама девочки вскоре забрала дочь и самостоятельно повезла ее в больницу, где выяснилось, что ребенок получил двойной перелом со смещением и ему требуется экстренная операция.

Родительница винит в произошедшем сотрудников детсада. Судя по записи с камеры, воспитатель в это время разговаривала по телефону и не смотрела на детей, а потом даже не вызвала скорую. В итоге ей объявили дисциплинарное взыскание.

Женщина уже подала заявление в полицию и обратилась в суд с иском, в котором потребовала моральной компенсации за причиненный вред. Делом заинтересовалась прокуратура.

Ранее воспитатель детсада в Якутии таскала ребенка за волосы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами