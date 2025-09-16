Двухлетняя девочка получила двойной перелом руки, пока воспитатель говорила по телефону

Двухлетняя девочка из Омска получила двойной перелом руки на прогулке в детском саду. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в омском детсаду №119. Девочка качалась на качелях на вечерней прогулке, когда к ней подошел другой ребенок и столкнул на землю. Малышка упала на руку и травмировала ее.

Мама девочки вскоре забрала дочь и самостоятельно повезла ее в больницу, где выяснилось, что ребенок получил двойной перелом со смещением и ему требуется экстренная операция.

Родительница винит в произошедшем сотрудников детсада. Судя по записи с камеры, воспитатель в это время разговаривала по телефону и не смотрела на детей, а потом даже не вызвала скорую. В итоге ей объявили дисциплинарное взыскание.

Женщина уже подала заявление в полицию и обратилась в суд с иском, в котором потребовала моральной компенсации за причиненный вред. Делом заинтересовалась прокуратура.

