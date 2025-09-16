Врач раскрыл, какие болезни вызывают бессонницу у пожилых людей

Пожилые люди начинают страдать от бессонницы из-за возрастных изменений и различных болезней. Об этом в беседе с kp.ru рассказал руководитель Клиники нарушений сна Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-невролог, психиатр Руслан Исаев.

Российским геронтологическим научно-клиническим центром было проведено исследование нарушений сна. Согласно результатам, основной причиной ночных пробуждений у пожилых людей является болевой синдром — боли в спине, суставах и головные боли. Также среди распространенных факторов специалист выделил психические расстройства, включая тревожность и депрессию, деменцию, мерцательную аритмию и аденому простаты.

Исаев порекомендовал не игнорировать проблемы со сном и обращаться к специалистам. Правильное лечение основных заболеваний, соблюдение режима сна и создание комфортных условий в спальне помогают значительно улучшить качество ночного отдыха и общее самочувствие пожилых людей.

