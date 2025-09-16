На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыл, какие болезни вызывают бессонницу у пожилых людей

«КП»: невролог Исаев назвал болезни, вызывающие бессонницу у пожилых людей
true
true
true
close
Shutterstock

Пожилые люди начинают страдать от бессонницы из-за возрастных изменений и различных болезней. Об этом в беседе с kp.ru рассказал руководитель Клиники нарушений сна Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-невролог, психиатр Руслан Исаев.

Российским геронтологическим научно-клиническим центром было проведено исследование нарушений сна. Согласно результатам, основной причиной ночных пробуждений у пожилых людей является болевой синдром — боли в спине, суставах и головные боли. Также среди распространенных факторов специалист выделил психические расстройства, включая тревожность и депрессию, деменцию, мерцательную аритмию и аденому простаты.

Исаев порекомендовал не игнорировать проблемы со сном и обращаться к специалистам. Правильное лечение основных заболеваний, соблюдение режима сна и создание комфортных условий в спальне помогают значительно улучшить качество ночного отдыха и общее самочувствие пожилых людей.

Ранее врач предупредил об опасности снотворных для пожилых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами