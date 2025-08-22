«Отвратительный» поступок женщины со шпицем осудили в соцсетях

Участница южнокорейской поп-группы Ким Чхэвон вызвала бурные споры в интернете после того, как опубликовала видео, где ее домашний шпиц по кличке Широ облизывает ей рот и губы, пишет Daily Mail.

На видео видно, как Чхэвон лежит на спине, в то время как собака энергично облизывает ей губы. Артистка при этом ласкает питомца и поджимает губы. После того как кадры распространились в соцсетях, зрители назвали увиденное «отвратительным зрелищем».

Комментаторы заявили, что певица «зашла слишком далеко» в выражении своей привязанности к питомцу.

«Это ненормально», — пишут подписчики кореянки.

Исследователи из Университета штата Пенсильвания предупредили, что собаки могут быть «недооцененными переносчиками» зоонозных инфекций, включая устойчивую к антибиотикам сальмонеллу. Ученые подчеркнули, что владельцам не рекомендуется целовать животных или позволять им облизывать лицо.

Ранее американские соцсети взорвало видео с самым «человекоподобным» псом.