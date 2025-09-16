Россиянка так испугалась паука-осу в квартире, что обратилась к спасателям

В Подмосковье 45-летняя женщина испугалась ядовитого паука и вызвала спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспас».

В ведомстве уточнили, что в экстренные службы позвонила жительница Клинского городского округа. Женщина рассказала, что заметила на стеклопакете паука-осу и попросила помочь убрать незваного гостя.

«Спасатели поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» оперативно отреагировали и приехали на помощь. Старший смены Иван Арсентьев рассказал, что специалисты аккуратно поймали паука с помощью контейнера. Женщину успокоили, медицинская помощь ей не потребовалась», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве обратили внимание, что яд пауков-ос может представлять опасность только для аллергиков. Для людей без аллергии укус может быть сильным и болезненным, отек в месте укуса сохраняется до нескольких дней, но вреда организму от него не будет, подчеркнули в «Мособлпожспасе».

Спасатели отметили, что пауки-осы миролюбивы, и могут укусить только защищаясь.

Ранее эксперты предупредили, что укус паука-осы может привести к воспалению и головокружению.