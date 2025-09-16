На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка так испугалась паука-осу в квартире, что обратилась к спасателям

В Подмосковье спасатели выезжали в квартиру из-за паука-осы
true
true
true
close
Telegram-канал «ГКУ МО «Мособлпожспас»»

В Подмосковье 45-летняя женщина испугалась ядовитого паука и вызвала спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспас».

В ведомстве уточнили, что в экстренные службы позвонила жительница Клинского городского округа. Женщина рассказала, что заметила на стеклопакете паука-осу и попросила помочь убрать незваного гостя.

«Спасатели поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» оперативно отреагировали и приехали на помощь. Старший смены Иван Арсентьев рассказал, что специалисты аккуратно поймали паука с помощью контейнера. Женщину успокоили, медицинская помощь ей не потребовалась», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве обратили внимание, что яд пауков-ос может представлять опасность только для аллергиков. Для людей без аллергии укус может быть сильным и болезненным, отек в месте укуса сохраняется до нескольких дней, но вреда организму от него не будет, подчеркнули в «Мособлпожспасе».

Спасатели отметили, что пауки-осы миролюбивы, и могут укусить только защищаясь.

Ранее эксперты предупредили, что укус паука-осы может привести к воспалению и головокружению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами